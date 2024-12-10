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鉅亨速報

營收速報 - 麗正(2302)11月營收7,153萬元年增率高達58.49％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15


麗正(2302-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7,153萬元，年增率58.49%，月增率7.04%。

今年1-11月累計營收為6.90億元，累計年增率3.25%。

最新價為18.45元，近5日股價下跌-4.29%，相關半導體業上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+547 張
  • 外資買賣超：+435 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+112 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 7,153萬 58% 7%
24/10 6,682萬 32% -2%
24/9 6,830萬 22% 0%
24/8 6,811萬 5% 5%
24/7 6,499萬 -7% 6%
24/6 6,132萬 -4% -5%

麗正(2302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種電子整流二極體及半導體零件，一般精密電子器材製造及銷售。代理國內外廠商電子產品銷售等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收麗正

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