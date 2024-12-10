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鉅亨速報

營收速報 - 榮星(1617)11月營收3.13億元年增率高達31.8％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15


榮星(1617-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣3.13億元，年增率31.8%，月增率6.9%。

今年1-11月累計營收為31.20億元，累計年增率20.72%。

最新價為17.85元，近5日股價下跌-0.28%，相關電器電纜上漲0.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+78 張
  • 外資買賣超：+83 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 3.13億 32% 7%
24/10 2.92億 26% 1%
24/9 2.89億 13% -1%
24/8 2.92億 14% -7%
24/7 3.12億 27% -6%
24/6 3.33億 38% 9%

榮星(1617-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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