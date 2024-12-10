營收速報 - 榮星(1617)11月營收3.13億元年增率高達31.8％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15
今年1-11月累計營收為31.20億元，累計年增率20.72%。
最新價為17.85元，近5日股價下跌-0.28%，相關電器電纜上漲0.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+78 張
- 外資買賣超：+83 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|3.13億
|32%
|7%
|24/10
|2.92億
|26%
|1%
|24/9
|2.89億
|13%
|-1%
|24/8
|2.92億
|14%
|-7%
|24/7
|3.12億
|27%
|-6%
|24/6
|3.33億
|38%
|9%
榮星(1617-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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