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鉅亨速報

營收速報 - 易威(1799)11月營收3,761萬元年增率高達451.94％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15


易威(1799-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣3,761萬元，年增率451.94%，月增率-21.06%。

今年1-11月累計營收為4.72億元，累計年增率131.41%。

最新價為60.9元，近5日股價下跌-6.91%，相關生技醫療股價指數下跌-5.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+55 張
  • 外資買賣超：+125 張
  • 投信買賣超：-70 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 3,761萬 452% -21%
24/10 4,764萬 111% -29%
24/9 6,703萬 49% 29%
24/8 5,203萬 306% -27%
24/7 7,141萬 598% 16%
24/6 6,139萬 72% 66%

易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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