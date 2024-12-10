營收速報 - 易威(1799)11月營收3,761萬元年增率高達451.94％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15
今年1-11月累計營收為4.72億元，累計年增率131.41%。
最新價為60.9元，近5日股價下跌-6.91%，相關生技醫療股價指數下跌-5.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+55 張
- 外資買賣超：+125 張
- 投信買賣超：-70 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|3,761萬
|452%
|-21%
|24/10
|4,764萬
|111%
|-29%
|24/9
|6,703萬
|49%
|29%
|24/8
|5,203萬
|306%
|-27%
|24/7
|7,141萬
|598%
|16%
|24/6
|6,139萬
|72%
|66%
易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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