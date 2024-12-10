營收速報 - 台泥(1101)11月營收165.03億元年增率高達87.81％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15
今年1-11月累計營收為1,383.66億元，累計年增率39.62%。
最新價為33.15元，近5日股價上漲0.75%，相關水泥工業上漲0.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11345 張
- 外資買賣超：+9586 張
- 投信買賣超：+1788 張
- 自營商買賣超：-29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|165.03億
|88%
|1%
|24/10
|162.72億
|74%
|22%
|24/9
|133.25億
|53%
|2%
|24/8
|130.04億
|39%
|-10%
|24/7
|144.30億
|61%
|6%
|24/6
|136.60億
|55%
|-1%
台泥(1101-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為有關水泥及水泥製品之生產及運銷。有關水泥原料及水泥製品原料之開採製造運銷及附屬礦石之開採經銷。經營有關水泥工業及其附屬事業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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