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鉅亨速報

營收速報 - 寶徠(1805)11月營收4.20億元年增率高達91681.22％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15


寶徠(1805-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.20億元，年增率91681.22%，月增率368635.09%。

今年1-11月累計營收為4.25億元，累計年增率193.18%。

最新價為17.55元，近5日股價上漲0.29%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-132 張
  • 外資買賣超：-126 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 4.20億 91681% 368635%
24/10 11萬 -79% 165%
24/9 4萬 -93% -93%
24/8 62萬 -1% -6%
24/7 66萬 -99% 13%
24/6 58萬 -6% -8%

寶徠(1805-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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