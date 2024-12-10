營收速報 - 寶徠(1805)11月營收4.20億元年增率高達91681.22％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15
寶徠(1805-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.20億元，年增率91681.22%，月增率368635.09%。
今年1-11月累計營收為4.25億元，累計年增率193.18%。
最新價為17.55元，近5日股價上漲0.29%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-132 張
- 外資買賣超：-126 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.20億
|91681%
|368635%
|24/10
|11萬
|-79%
|165%
|24/9
|4萬
|-93%
|-93%
|24/8
|62萬
|-1%
|-6%
|24/7
|66萬
|-99%
|13%
|24/6
|58萬
|-6%
|-8%
寶徠(1805-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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