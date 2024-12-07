金融界首例！彰銀「建成大樓興建工程」獲頒候選低碳建築證書

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-07 11:03

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彰化銀行 (2801-TW) 響應淨零碳排，依循內政部低碳（低蘊含碳）建築規定，針對自辦危老重建「建成大樓興建工程」建築物主結構體、外牆外裝、透光外窗及帷幕外窗、不透光帷幕外牆、內隔間、室內地坪、戶外地坪等 7 項工程項目，導入低碳設計規劃，減碳率達 CFR 30.5%，經評定通過符合低碳建築，將以低碳第 1 + 級標示，為我國首件金融業辦公大樓獲頒候選低碳 (低蘊含碳) 建築證書之建築物，於 11 月 29 日由彰銀副總經理鄧秀娟代表領獎。

彰銀表示，因應國際建築淨零碳排放趨勢，我國內政部將建築工程碳排放納入政策方案內，並依循國際公認的 EN15978 全生命週期建築碳足跡評估標準，於今年 7 月 1 日實施「建築蘊含碳排標示申請審核認可及使用作業要點」，以鼓勵各界採取低碳工法，積極降低建築物在建材生產運輸、營建施工、更新修繕及廢棄拆除階段之碳排放量，以朝向 2050 年政府淨零碳排放目標邁進。

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彰銀「建成大樓興建工程」在活化資產同時創造低碳及經濟雙重效益，本案由「中興工程顧問股份有限公司」辦理專業營建管理，「台北國際聯合建築師事務所」負責建築規劃設計，「雙喜營造股份有限公司」承攬興建工程，預計民國 118 年完工，為地上 20 層 / 地下 4 層之鋼骨造建築物，樓高 88 公尺，總樓地板坪數約 1 萬坪。