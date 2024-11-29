​​​​​​​進軍新南向！彰銀大馬納閩分行獲准辦理 海外據點增至17處

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 13:50

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彰化銀行 （2801-TW）海外拓點再下一城，金管會於昨 (28) 日同意彰化銀行向馬來西亞納閩金融服務管理局（Labuan FSA）申請設立納閩分行，這是彰化銀行繼 3 月獲金管會核准設立加拿大多倫多分行後，今年第二家取得金管會核准申設的海外新據點，此舉將使彰銀的海外據點成長至 17 個，加速轉動海外獲利引擎，以提升海外獲利。

馬來西亞為我國新南向國家之一，係東協創始會員國，是東南亞相當重要的經濟體，也是多個國際組織的成員國。馬來西亞主要產業為以電機、電子和化學為核心的製造業、零售業及油礦業，與台灣產業互補性強，且經貿往來一向密切，為台商相當重要的投資地點，亦是台灣銀行業積極爭取布局的國家之一。

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彰銀主管表示，納閩 (Labuan) 在馬來語是「良港」的意思，為馬來西亞三個聯邦直轄區之一，位於馬來西亞沙巴西南，是自由貿易港，也是金融特許的經濟特區，具備優越的金融發展和稅務環境，且法令限制較少，申設據點進度及程序較容易，吸引相當多銀行及保險公司等金融機構進駐，這也是彰銀選擇在納閩申設據點考量因素之一；此外，彰銀為即時掌握潛在商機，開拓國際金融業務，同時近距離服務台商，將同步於吉隆坡設立行銷服務處。

彰銀進一步指出，馬來西亞經濟穩健且基礎設施完善，地處東南亞樞紐位置，加上其電子業長年累積的穩固基礎，在後疫情時代供應鏈移轉效應及馬國政府有計畫的支持下，馬來西亞成為國際半導體相關產業熱門的設廠地點，未來幾年可望持續吸引外國投資，經濟將進入高速發展期；加上，馬國以中小企業居多，在政府積極推動自動化與數位轉型下，台灣相關產業的商機可期。馬來西亞是個多元化的社會，各族群間相處融洽，華人約占人口的四分之一，台商及台僑在當地的投資和創業活動頻繁，對金融服務之需求相當殷切。