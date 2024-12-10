〈台股開盤〉多空拉鋸五日線 來回小幅震盪150點

台股今 (10) 日受美股走弱影響，早盤開低、最低下探至 23180 點，下跌約 93 點，隨後在低接買盤進場下，逐步走高並翻紅，多空持續在五日線附近拉鋸，來回震盪約 150 點左右，預計今日成交量 3600 億元，與昨日相近。