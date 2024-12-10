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〈台股開盤〉多空拉鋸五日線 來回小幅震盪150點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-10 09:36

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〈台股開盤〉多空拉鋸五日線 來回小幅震盪150點。(鉅亨網資料照)

台股今 (10) 日受美股走弱影響，早盤開低、最低下探至 23180 點，下跌約 93 點，隨後在低接買盤進場下，逐步走高並翻紅，多空持續在五日線附近拉鋸，來回震盪約 150 點左右，預計今日成交量 3600 億元，與昨日相近。

權值股普遍弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌近 1%，最低下探 1065 元，鴻海 (2317-TW) 也下挫 1%，持續向下破昨日低點，聯發科 (2454-TW) 則在平盤附近震盪 ，金控雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 分別小漲小跌。


至於其他電子股，包括台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅也都近 1% 左右，壓抑整體大盤走勢。

今日盤面焦點為 IC 設計，矽力 *-KY(6415-TW) 大漲 9%，甚至一度亮燈，站回半年線大關，矽統 (2363-TW) 漲幅也超過半根，創意 (3443-TW)、原相 (3227-TW)、威盛 (2388-TW) 等都有 2-3% 的漲幅。

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矽力-KY440.57.05%
矽統76.74.64%
威盛108.51.40%
原相2431.46%
創意12653.27%
聯電43.65-0.91%
日月光投控158.5-0.94%
台達電400-1.23%
國泰金68.6-0.87%
富邦金91.3-0.22%
聯發科1315-0.75%
鴻海193.5-0.77%
台積電1070-0.47%
日月光投資控股10.13-0.59%
台積電199.17-1.90%
聯電 ADR6.69-0.45%

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加權指數法興(購) 槓桿6.93
加權指數法興(購) 槓桿8.09
加權指數法興(售) 槓桿6.51
加權指數法興(售) 槓桿6.79

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