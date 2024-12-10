〈焦點股〉大股東晟德斥資10億出手相救 順藥6根跌停後拉上漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-10 11:19
順藥 (6535-TW) 上月 29 日公告缺血性腦中風新藥 LT3001 中國臨床二 b 試驗結果，但未公布療效數據，順藥慘吞 6 根跌停。不過昨 (9) 日大股東晟德 (4123-TW) 公告，董事會將以總金額 10 億元額度內，買回順藥股票，順藥今 (10) 日止跌，並一度亮燈漲停。
順藥上月公告缺血性腦中風新藥 LT3001 中國臨床二 b 試驗結果，不過僅公告安全性以及初步療效，並未公布療效 P 值數據，公告結果不符外界期待，股價一路從解盲停牌前的 361 元，跌至昨日的 193 元，跌幅達 46.5%，慘吞 6 根跌停。
不過大股東晟德昨日公告，董事會授權董事長以每股 150 至 225 元間，總金額 10 億元新台幣的額度內，視資本市場狀況，在證券交易公開市場購買順藥股票。晟德出手，讓順藥止跌，早盤以 180 元開低走高，盤中一度亮燈漲停，漲至 212 元，雖隨後漲停打開，但仍漲逾半根停板，成交量超過 4000 張。
順藥於本月 4 日曾再度公告，由於試驗數據的所有權歸屬於上海醫藥，因其商業考量，尚未同意揭露相關資訊，公司也尚未取得上海醫藥提供的完整臨床試驗報告，目前僅掌握試驗數據資料，因此在未獲上海醫藥同意的情況下，無法擅自公開試驗數據。
順藥也說明未公告 P 值原因，此試驗為公司首次進行多劑量第二期劑量探索研究，旨在評估藥物的安全性及探索有效劑量，目標為確認試驗藥物的耐受性及劑量範圍，試驗結果已達成設定目標並顯示良好耐受性。
不過，由於第二期試驗以探索性研究為主，依據藥品優良臨床試驗規範，以及本試驗的統計分析計畫書，本試驗對於療效部分並未定統計假設，故無對應的療效統計 P 值，以符合國際相關法規規範。
順藥進一步指出，LT3001 作為全新作用機轉的新分子藥物，其與對照組在療效指標上的差異於試驗前屬未知，因此試驗設計未包含 P 值分析。公司正積極著手規劃第三期臨床試驗，以確定療效及對應的統計顯著性，並作為支持藥證申請的重要數據參考。
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