燿華4萬張現增股今上市交易賣壓不大 股價逆勢上揚

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 11:20

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HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 2024 年可望重返獲利成長軌道，同時，燿華以每股 26 元辦理發行 4 萬張現增股，募集 10.4 億元資金，已完成募集，現增股今 (10) 日上市交易，市場賣壓不大，股價逆勢上揚，盤中最高上漲 1.5%。

燿華 2024 年 11 月營收爲 15.05 億元，月增 3.37%，年增 15.89%，2024 年 1-11 月營收 170.12 億元，年增 22.67%，法人估燿華 2024 年營收可望改寫近 4 年新高。

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同時燿華對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，將投入生產低軌衛星 (LEO) 板及汽車板，燿華以每股 26 元辦理發行 4 萬張現增股，募集 10.4 億元資金，已完成募集，現增股將在 12 月 10 日上市交易。

燿華在泰國設立子公司、設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主，明年第三季量產。就現有的燿華生產這兩項產品比重都在攀升中，燿華在本季有第二家低軌衛星客戶加入， 2024 年全年預估低軌衛星板占營收比重站上 20% 的新高 。

燿華 2024 年前三季稅後純益 11.88 億元每股純益也達 1.77 元。