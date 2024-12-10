台泥搶頭香！國內首檔SLCB今掛牌 發行80億元規模最大

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-10 10:39

‌



台灣水泥公司 (1101-TW) 今 (10) 日發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債 (SLCB)，發行總額達新台幣 80 億元，並於櫃買中心上櫃掛牌。本次發行是台泥在台灣市場發行的首檔永續發展債券，亦是我國永續發展轉 (交) 換公司債及 SLB 市場金額規模最大的發行案，展現台泥落實全面氣候承諾及綠色轉型的決心。

台泥本次發行的國內第一次無擔保轉換公司債 (債券代碼：11011；債券簡稱：台泥一永) 發行年期為 5 年，採詢價圈購方式公開銷售，轉換溢價率為 109.18%，到期收益率與該公司的溫室氣體減量目標相連結。台泥是大中華區第一家通過科學基礎減碳目標 (SBT) 設定的水泥企業，業已承諾 2050 混凝土碳中和目標，致力和產業及社會共同面對氣候變遷挑戰，並積極參與全球低碳轉型進程。

‌



櫃買中心表示，永續發展轉 (交) 換公司債可在股票系統交易，提供一般投資大眾更便利的永續投資管道。為利快速識別，轉換公司債簡稱末 2 碼如加註「永」，即屬於永續發展債券。