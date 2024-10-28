順藥辦理現金增資 承銷價225元 抽中獲利上看16.2萬元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-28 16:39

‌



上櫃生技股順藥 (6535-TW) 辦理現金增資，將在 10 月 29 至 31 日以承銷價 225 元辦理公開申購，承銷張數為 340 張，若以今 (28) 日收盤價 387 元計算，抽中有望賺進 16.2 萬元，報酬率高達 72%。

順藥旗下中風新藥 LT3001 二期臨床試驗將於年底取得結果，有望在 2025 年取得授權，加上「川普交易」再現帶旺生技族群，吸引買盤進駐，上周周漲幅達 2 成，今日股價更一度衝上 400 元，寫下歷史新天價。

‌



此外，晟德 (4123-TW) 作為順藥第一大股東，先前也以 2.36 億元認購順藥現金增資，認為現在 LT3001 處於解盲前的關鍵時刻，若順利解盲，看好 LT3001 的發展前景，擬再加碼投資 4 億元。