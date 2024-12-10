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營收速報 - 2024年12月10日台股中小型公司11月營收一覽（新增637家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月10日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1226家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
富華新-建材營造業 47.87億 59769.7%
晶彩科-光電業 6,467萬 2180.2%
矽統-半導體業 2.02億 1584.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
昇益-建材營造業 22.38億 1196497.3%
順藥-生技醫療業 417萬 10317.5%
晶彩科-光電業 6,467萬 3826.4%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1226家。其中營收年增大於 25％有311家，年增小於-20％有184家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 115家
介於10～50億 >= 0% 177家
介於10～50億 < 0% 117家
介於10～50億 <= -20% 116家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 196家
小於10億 >= 0% 263家
小於10億 < 0% 173家
小於10億 <= -20% 116家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
富華新-建材營造業 47.87億 59769.7%
康霈*-生技醫療業 936萬 7768.1%
晶彩科-光電業 6,467萬 2180.2%
欣巴巴-建材營造業 4.62億 1686.4%
矽統-半導體業 2.02億 1584.4%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
昇益-建材營造業 22.38億 1196497.3%
順藥-生技醫療業 417萬 10317.5%
晶彩科-光電業 6,467萬 3826.4%
新穎生醫-生技醫療業 963萬 3675.7%
老爺知-觀光餐旅 2,385萬 2922.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收11月營收建材營造業富華新建材營造業富華新

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富華新35.650.56%
晶彩科50.3-1.76%
矽統73.31.24%
昇益63.60.00%
順藥193-9.81%
康霈*548-3.86%
欣巴巴126.5-3.80%
老爺知36.1-1.90%
新穎生醫33.17.43%

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