營收速報 - 2024年12月10日台股中小型公司11月營收一覽（新增637家）
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 07:55
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月10日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1226家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|富華新-建材營造業
|47.87億
|59769.7%
|晶彩科-光電業
|6,467萬
|2180.2%
|矽統-半導體業
|2.02億
|1584.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|昇益-建材營造業
|22.38億
|1196497.3%
|順藥-生技醫療業
|417萬
|10317.5%
|晶彩科-光電業
|6,467萬
|3826.4%
11月已公布營收一覽
截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1226家。其中營收年增大於 25％有311家，年增小於-20％有184家。
11月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|115家
|介於10～50億
|>= 0%
|177家
|介於10～50億
|< 0%
|117家
|介於10～50億
|<= -20%
|116家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|196家
|小於10億
|>= 0%
|263家
|小於10億
|< 0%
|173家
|小於10億
|<= -20%
|116家
11月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|富華新-建材營造業
|47.87億
|59769.7%
|康霈*-生技醫療業
|936萬
|7768.1%
|晶彩科-光電業
|6,467萬
|2180.2%
|欣巴巴-建材營造業
|4.62億
|1686.4%
|矽統-半導體業
|2.02億
|1584.4%
11月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|昇益-建材營造業
|22.38億
|1196497.3%
|順藥-生技醫療業
|417萬
|10317.5%
|晶彩科-光電業
|6,467萬
|3826.4%
|新穎生醫-生技醫療業
|963萬
|3675.7%
|老爺知-觀光餐旅
|2,385萬
|2922.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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