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鉅亨速報

營收速報 - 三發地產(9946)11月營收1.95億元年增率高達85.36％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 09:15


三發地產(9946-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.95億元，年增率85.36%，月增率907.13%。

今年1-11月累計營收為15.56億元，累計年增率90.17%。

最新價為25.1元，近5日股價下跌-1.39%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-50 張
  • 外資買賣超：-49 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.95億 85% 907%
24/10 1,933萬 -83% 44%
24/9 1,339萬 -77% -85%
24/8 9,068萬 6% -39%
24/7 1.47億 130% 13%
24/6 1.30億 57% -61%

三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收三發地產

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