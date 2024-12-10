營收速報 - 三發地產(9946)11月營收1.95億元年增率高達85.36％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 09:15
今年1-11月累計營收為15.56億元，累計年增率90.17%。
最新價為25.1元，近5日股價下跌-1.39%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-50 張
- 外資買賣超：-49 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.95億
|85%
|907%
|24/10
|1,933萬
|-83%
|44%
|24/9
|1,339萬
|-77%
|-85%
|24/8
|9,068萬
|6%
|-39%
|24/7
|1.47億
|130%
|13%
|24/6
|1.30億
|57%
|-61%
三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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