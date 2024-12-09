營收速報 - 東友(5438)11月營收1.28億元年增率高達52.15％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:30
今年1-11月累計營收為12.11億元，累計年增率11.55%。
最新價為29元，近5日股價下跌-7.35%，相關電腦及週設類指數下跌-0.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+162 張
- 外資買賣超：+194 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.28億
|52%
|-2%
|24/10
|1.30億
|75%
|-17%
|24/9
|1.57億
|30%
|4%
|24/8
|1.52億
|70%
|92%
|24/7
|7,911萬
|-24%
|-37%
|24/6
|1.26億
|-27%
|22%
東友(5438-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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