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鉅亨速報

營收速報 - 東友(5438)11月營收1.28億元年增率高達52.15％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:30


東友(5438-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.28億元，年增率52.15%，月增率-1.53%。

今年1-11月累計營收為12.11億元，累計年增率11.55%。

最新價為29元，近5日股價下跌-7.35%，相關電腦及週設類指數下跌-0.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+162 張
  • 外資買賣超：+194 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.28億 52% -2%
24/10 1.30億 75% -17%
24/9 1.57億 30% 4%
24/8 1.52億 70% 92%
24/7 7,911萬 -24% -37%
24/6 1.26億 -27% 22%

東友(5438-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收東友

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