鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至18.99元，預估目標價為1225元
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對富世達(6805-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.71元上修至18.99元，其中最高估值20.01元，最低估值17元，預估目標價為1225元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|20.01(19.35)
|44.83
|63.24
|最低值
|17(17)
|24.31
|28.63
|平均值
|18.53(18.27)
|36.44
|51.23
|中位數
|18.99(18.71)
|37.27
|56.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,497,000
|20,328,970
|26,506,340
|最低值
|8,183,000
|9,626,000
|10,738,000
|平均值
|8,344,750
|14,205,870
|18,423,060
|中位數
|8,361,000
|14,278,500
|18,708,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.18
|9.33
|9.29
|6.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,643,893
|5,013,879
|5,020,326
|2,223,219
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電帶動漲 17千金助威 漲290點站上2萬3大關
- 短多急拉看半導體設備 能源重點股 【華星光 第2】波段拚翻倍
- 〈台股盤後〉台積電帶動千金股比價爭高 漲227點收23255點
- 三天內易漲難跌 搶年終獎金趁現在 【統新 第2】波段拚翻倍
上一篇
下一篇