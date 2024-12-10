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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至18.99元，預估目標價為1225元

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對富世達(6805-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.71元上修至18.99元，其中最高估值20.01元，最低估值17元，預估目標價為1225元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值20.01(19.35)44.8363.24
最低值17(17)24.3128.63
平均值18.53(18.27)36.4451.23
中位數18.99(18.71)37.2756.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,497,00020,328,97026,506,340
最低值8,183,0009,626,00010,738,000
平均值8,344,75014,205,87018,423,060
中位數8,361,00014,278,50018,708,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.189.339.296.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,643,8935,013,8795,020,3262,223,219

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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