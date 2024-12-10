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鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為500元

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 08:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.19元下修至6.15元，其中最高估值7.13元，最低估值5.53元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值7.13(7.13)15.0923.1920.22
最低值5.53(5.53)8.4515.2920.22
平均值6.16(6.18)12.6318.920.22
中位數6.15(6.19)12.8718.3520.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值18,905,00025,485,00032,055,47034,542,030
最低值18,293,25021,767,00026,531,00034,542,030
平均值18,617,47023,475,45029,012,40034,542,030
中位數18,713,37023,711,69028,585,35034,542,030

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.9615.9561.5135.72
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,427,33523,511,08621,506,06613,876,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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