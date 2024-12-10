鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為500元
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.19元下修至6.15元，其中最高估值7.13元，最低估值5.53元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.13(7.13)
|15.09
|23.19
|20.22
|最低值
|5.53(5.53)
|8.45
|15.29
|20.22
|平均值
|6.16(6.18)
|12.63
|18.9
|20.22
|中位數
|6.15(6.19)
|12.87
|18.35
|20.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18,905,000
|25,485,000
|32,055,470
|34,542,030
|最低值
|18,293,250
|21,767,000
|26,531,000
|34,542,030
|平均值
|18,617,470
|23,475,450
|29,012,400
|34,542,030
|中位數
|18,713,370
|23,711,690
|28,585,350
|34,542,030
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.96
|15.95
|61.51
|35.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈熱門股〉富鼎搭鴻家軍熱潮 周漲24%創近一年高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為500元
- 〈台股開盤〉AI、高價股齊發力漲逾250點 重返2萬3千點站回月線
- 國泰00922換股迎年底行情 鈊象、新光金等4檔入列
下一篇