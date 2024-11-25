〈ETF成分股調整〉國泰00922換股迎年底行情 鈊象、新光金等4檔入列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-25 18:24

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國泰台灣領袖 50 基金經理人蘇鼎宇表示，00922 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」，精選具市值代表性、流通性佳獲利穩定的台股領袖級企業，指數的篩選條件會評量企業年度盈餘情形，且有單一個股上限 30%，前五大成分股權重合計上限 65%，網羅 50 檔各行業的領頭羊作為成分股，指數並在每半年 5、11 月進行成分股權重的調整，本次調整即是配合指數規則進行新增或刪除。

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蘇鼎宇進一步說明，00922 具備收益平準金制度，每年配息 2 次，除息時間分別是 3 月及 10 月，基金最新前十大持股分別為台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、富邦金、國泰金、中信金、日月光投控及華碩，前三大成分股為台股的權值三王，三檔合計的占比幾近 45%。

在產業布局部分，半導體及電腦電子的周邊設備類股近 7 成、金融保險類股也有 15.4%，其他包括通信網路類股、汽車工業類股及光電類股等，產業配置均衡，協助投資人分散風險，把握各產業輪動契機。

國泰台灣領袖 50 因上個月剛進行年度第二次除息，吸引投資人關注，基金受益人數來到 10 萬 9838 人，今年以來成長 57%，ETF 規模已有 193.1 億元，市價 21.51 元 (11/25 收盤價)，折溢價亦控制良好，相當貼近追蹤指數，因價格不貴，許多人將 00922 納入定期定額的標的之一，依證交所 10 月份統計資料顯示，00922 已有 1.3 萬戶的定期定額戶數，領先上百檔的 ETF。

根據投信投顧公會資料，截至 10 月底，00922 績效表現，3 個月達 5.10%、6 個月達 18.34%、今年以來達 34.59%，近一年則有 52.17% 的成績，且自去年 3 月 16 日成立以來報酬表現達 57.78%。