search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為500元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.42元下修至6.38元，其中最高估值7.53元，最低估值5.7元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值7.53(7.53)15.2622.6220.22
最低值5.7(5.7)8.4611.920.22
平均值6.43(6.44)13.1618.9720.22
中位數6.38(6.42)13.5419.6120.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值19,464,00025,485,00033,356,00034,542,030
最低值18,464,00021,890,00026,098,00034,542,030
平均值18,878,00024,110,65029,933,15034,542,030
中位數18,850,00024,381,20029,699,00034,542,030

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.9615.9561.5135.72
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,427,33523,511,08621,506,06613,876,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
矽力-KY476-2.46%
美元/台幣32.4250.54%

鉅亨贏指標

了解更多

#法人看衰股

中強短弱
矽力KY

95.24%

勝率

延伸閱讀


Empty