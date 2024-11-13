鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為500元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 08:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.42元下修至6.38元，其中最高估值7.53元，最低估值5.7元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.53(7.53)
|15.26
|22.62
|20.22
|最低值
|5.7(5.7)
|8.46
|11.9
|20.22
|平均值
|6.43(6.44)
|13.16
|18.97
|20.22
|中位數
|6.38(6.42)
|13.54
|19.61
|20.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19,464,000
|25,485,000
|33,356,000
|34,542,030
|最低值
|18,464,000
|21,890,000
|26,098,000
|34,542,030
|平均值
|18,878,000
|24,110,650
|29,933,150
|34,542,030
|中位數
|18,850,000
|24,381,200
|29,699,000
|34,542,030
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.96
|15.95
|61.51
|35.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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