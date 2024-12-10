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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至48.54元，預估目標價為735元

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48.26元上修至48.54元，其中最高估值51.04元，最低估值42.53元，預估目標價為735元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值51.04(51.04)52.362.14
最低值42.53(42.53)42.544.65
平均值48.49(48.42)47.8254.93
中位數48.54(48.26)47.7354.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值590,348,000717,941,700842,788,000
最低值546,467,870634,814,130678,488,000
平均值577,900,680664,988,510747,999,820
中位數587,779,010663,628,500713,001,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS21.4419.7859.9835.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		482,314,429537,191,932535,238,735412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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