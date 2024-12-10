敘利亞總理同意將權力移交給反對派 美國將與敘利亞所有團體合作

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-10 09:10

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敘利亞總理賈拉利周一（9 日）表示，他已同意將權力移交給反對派成立的「敘利亞救國政府」，美國政府則說，將與敘利亞所有組織合作。

影片內容顯示，敘利亞反對派沙姆解放組織（HTS）領導人朱拉尼與總理賈拉利以及「敘利亞救國政府」領導人巴希爾會面，協調權力移交。

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賈拉利表示，他準備為權力移交提供文件和幫助，而敘利亞軍隊的命運將「留給將接管國家事務的兄弟」。

朱拉尼告訴賈拉利，盡管伊德利卜政府「從零開始」，但在過去四年中積累了經驗，取得了重大成就。他不打算完全顛覆舊有體制，而是希望在此基礎上進行改善和調整。

巴希爾將成為新總理，將籌組一個臨時政府，避免局勢進一步陷入混亂。

巴希爾也是 HTS 領導人之一，曾擔任反對派政府的發展和人道主義事務部長。

2017 年 11 月 2 日，「敘利亞救國政府」在 HTS 的支持下成立，由 11 名「部長」組成，控制伊德利卜省、當時處於反對派控制下的哈馬北部鄉村以及阿勒頗西部鄉村的部分地區。

朱拉尼仍然是軍事行動負責人，可能在敘利亞國內和國際政治中發揮作用。

白宮國家安全顧問蘇利文周一表示，在阿塞德（Bashar al-Assad）政權倒台後，美國將與「敘利亞所有團體」合作，包括被美國指定為恐怖組織的勢力。美國在 2018 年將 HTS 認定為恐怖組織。

沙利文指出：「我們將與敘利亞所有組織合作，正如拜登總統昨天所說，包括那些被指定為恐怖組織的勢力，實際上已經說了所有正確的事（即表態和言論符合美國期望）。現在的問題是，他們會做些什麼來建立一個更好的敘利亞。」

對於阿塞德政權崩潰，蘇利文認為這是一件好事，但阿塞德垮台也給中東帶來了風險和不確定性。

他說道：「目前有機會在敘利亞建立一個更好的國家，但我方擔心恐怖分子、聖戰分子和其他不把美國的最大利益放在心上的人。」

此外，美國政府一名高階官員表示，美國政府不排除將 HTS 從恐怖組織名單中移除，以便與其建立更密切的聯繫。

這名官員稱，美方在與敘利亞反對派接觸過程中，會「根據實際情況，本著謹慎和務實的態度，作出明智決定」。