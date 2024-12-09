經濟萎靡又逢德法政局不穩！外媒：歐洲經濟改革進程受挫 企業更難做投資決策

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-09 16:00

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歐洲前兩大經濟體德國和法國的政治危機正讓歐洲陷入困境的經濟現代化努力受挫，且讓企業更難做出自身在全球競爭所需的投資決策，尤其是在美國準總統川普即將就職之際，加上與中國的貿易緊張局勢也日漸升高。

德法兩國政府垮台之際，法國白蘭地製造商正面臨中國加徵關稅，德國車廠及汽車零件製造商也在等待歐洲電動車產業戰略明朗化。

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在歐盟 27 個成員國中，絕大多數的人都同意若要創造足夠財富來養活 4.5 億老人，就必須對經濟進行改革，但比以往任何時候都更重要的問題是，歐洲政府能否兌現承諾。

今年獲歐盟委託撰寫關於歐元區經濟報告的 Enrico Letta 告訴《路透社》說，「法國和德國的危機絕對不能減緩經濟改革的實施」，並稱法國總統馬克宏的政府在上周三 (4 日) 垮台，對一個在高債務問題上苦苦掙扎地區的金融穩定而言是顆「潛在隕石」。

隨著極右派和極左派的崛起，歐洲各國議會和歐盟機構更難達成共識，針對歐洲長期失敗採取行動的前景並不樂觀。

汽車零件供應商博世 (Bosch) 斯圖加特工廠勞資委員會主席 Axel Petruzzelli 表示，德國聯合政府垮台帶來的不確定性「對我們來說是毒藥」。博世正等待德國新政府的工業政策立場出爐，尤其是對電動車產業的立場，但這要等到明年 2 月的大選之後。

法國噴射引擎製造商賽峰集團上周表示，政治穩定是明年初決定是否在當地新建碳煞車廠選址的關鍵因素之一，美國和加拿大也將納入選址考量。

由於歐洲經濟今年僅成長 1%，人們把很大的希望寄託在消費者支出上，期盼薪資上漲提高家庭收入能帶動明年經濟復甦，但這是基於消費者沒有開始感到不安的前提下。

法國汽車遊說團體「汽車平台」(PFA) 執行長 Marc Mortureux 說：「總體上，這種政治氛圍不利於消費，尤其是購買新車這樣的大宗商品。 」

法國干邑全國產業聯合會 (BNIC) 表示，去年 10 月，在歐盟宣布對中國進口電動車徵收關稅幾天後，中國對歐洲白蘭地徵收反傾銷稅，這對該行業可能是災難性的。

BNIC 在提到法國總統馬克宏承諾解決與中國貿易爭端一事時也說：「不信任投票絕對不能阻礙我們許多利益相關者賴以生存的緊急措施。」

此外，川普威脅要對所有美國進口商品徵收至少 10% 關稅，這是對歐洲團結的考驗，因為歐洲正在決定如何先發制人，以及如果川普繼續實施這些威脅，如何進行報復。

不過，在面臨來自中國的激烈競爭以及美國準總統川普關稅威脅之際，歐盟與巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞達成歷史性貿易協議，這項協議對歐盟與南方共同市場而言是一個尋求商品新市場的機遇，將是雙方迄今為止達成的最大規模的貿易協議，但法國誓言要阻撓這一有爭議的協議。