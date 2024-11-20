台式「應援」衝東京！旅綜險掌握4大要點 保球迷一路平安兼抽禮券

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 18:39

‌



2024 年世棒 12 強預賽結束，台灣以分組第 2 名前進東京，睽違 21 年再於全球成棒一級賽事闖進 4 強。場邊「台式應援」的震撼也讓各地前來觀賽的球迷感受到台灣球迷的熱情。前進 4 強消息一出，民眾紛紛上網訂購機票、住宿、門票，將可望在東京巨蛋再現台式應援熱潮。兆豐保險建議出發前可投保國外旅綜險，才能安心應援避免突發狀況。即日到 12 月 31 日止，選電子保單還能抽 3 萬元的遠東 SOGO 百貨即享禮券。

兆豐保險提醒，投保旅遊保險建議要包含：海外突發疾病保險、傷害醫療保險、班機延誤及行李延誤不便險，透過 4 大保障護身，避免意外攪局導致荷包失血。但要注意的是，出國旅遊可能因天候等外在因素導致航班或行李延誤，飲食不潔造成食物中毒或因意外事故受傷而必須就醫，不僅打壞旅遊興致，海外昂貴的醫療費用更會讓荷包大失血，因此透過保險來分散風險就顯得相當重要。

‌



兆豐保險推出之國外旅行綜合保險專案涵蓋海外突發疾病醫療健康保險及不便險。被保險人在旅途中意外身故保險金最高可達 1,000 萬元；實支實付傷害醫療保險金理賠金額最高 100 萬元；重大燒燙傷保險最高可達 500 萬元；此外，若旅途中因突發疾病需緊急就醫，也可申請理賠。

兆豐保險表示，若民眾以乘客身分所搭乘之定期航班較預定出發時間延誤 4 小時以上，被保險人可提出保險理賠申請；此外，針對行李延誤方面，被保險人於海外旅行期間內，其隨行託運行李延誤 6 小時以後仍未領得時，向航空業者開立行李延遲抵達 6 小時以上之證明，作為保險理賠所需文件，保險公司即可理賠。