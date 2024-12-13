攸泰海事單月出貨重返成長 高毛利品牌產品年增3成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-13 13:23

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大眾控 (3701-TW) 旗下工業電腦廠攸泰科技 (6928-TW)11 月營收雖然年減 2 成，公司表示，主力應用海事產品出貨已經重返成長，而高毛利的品牌產品今年以來也成長超過 3 成。

攸泰 11 月營收 2.12 億元，月增 56.2%、年減 20.1%；累計前 11 月營收 18.9 億元，年減 4.61%。

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攸泰表示，今年以來雖然受到海事客戶需求減弱及投票機空窗期的影響，營收不若去年亮麗，但 11 月單月海事出貨已年增約 18%；此外，高毛利的品牌產品截至 11 月底止營收達 2.81 億元，也較去年同期成長 34%。

以攸泰前 11 月四大領域營收占比來看，海事占 62%，品牌占 15%，衛星通訊占 11%，客製化加值服務產品占 12%；其中，高毛利產品 (品牌及衛星通訊) 營收占比已雙雙突破 2 位數，表現符合預期。