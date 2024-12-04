鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADRPUK-US的目標價調降至27.12元，幅度約7.03%
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)提出目標價估值：中位數由29.17元下修至27.12元，調降幅度7.03%。其中最高估值33.12元，最低估值19.7元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Prudential plc - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Prudential plc - ADR今(4日)收盤價為16.26元。近5日股價上漲7.03%，標普指數上漲0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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