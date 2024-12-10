鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調升至558.5元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由541元上修至558.5元，調升幅度3.23%。其中最高估值644元，最低估值268元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀2位。
Saia公司今(10日)收盤價為512.4元。近5日股價下跌3.23%，標普指數上漲0.96%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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