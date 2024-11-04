search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為29.67元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 16:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.82元，其中最高估值2.52元，最低估值0.75元，預估目標價為29.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.52(2.52)2.83.082.54
最低值0.75(0.75)1.622.54
平均值1.72(1.72)2.082.372.54
中位數1.82(1.85)2.12.342.54

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值106.93億115.65億125.54億127.93億
最低值40.73億43.64億75.87億127.93億
平均值76.50億83.42億105.97億127.93億
中位數79.18億87.19億116.49億127.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.611.63-1.550.731.24
營業收入937.36億559.73億265.00億-82.19億195.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPUK

相關行情

台股首頁我要存股
Prudential plc - ADR16.57-0.06%

延伸閱讀


Empty