鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為29.67元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 16:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.82元，其中最高估值2.52元，最低估值0.75元，預估目標價為29.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.52(2.52)
|2.8
|3.08
|2.54
|最低值
|0.75(0.75)
|1.6
|2
|2.54
|平均值
|1.72(1.72)
|2.08
|2.37
|2.54
|中位數
|1.82(1.85)
|2.1
|2.34
|2.54
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|106.93億
|115.65億
|125.54億
|127.93億
|最低值
|40.73億
|43.64億
|75.87億
|127.93億
|平均值
|76.50億
|83.42億
|105.97億
|127.93億
|中位數
|79.18億
|87.19億
|116.49億
|127.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.61
|1.63
|-1.55
|0.73
|1.24
|營業收入
|937.36億
|559.73億
|265.00億
|-82.19億
|195.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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