鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為247.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-26 00:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.42元，其中最高估值6.81元，最低估值4.8元，預估目標價為247.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.81(6.81)
|8.26
|6.45
|4.24
|最低值
|4.8(4.8)
|-0.63
|-1.32
|-1.4
|平均值
|5.46(5.42)
|3.98
|3.35
|1.32
|中位數
|5.42(5.2)
|3.54
|3.56
|1.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.80億
|82.72億
|76.44億
|63.97億
|最低值
|50.98億
|37.36億
|31.89億
|29.68億
|平均值
|55.21億
|57.54億
|55.81億
|47.65億
|中位數
|55.06億
|56.92億
|57.53億
|49.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.15
|0.54
|14.26
|-11.81
|0.40
|營業收入
|5.34億
|12.77億
|78.39億
|31.94億
|31.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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