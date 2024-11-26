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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為247.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-26 00:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.42元，其中最高估值6.81元，最低估值4.8元，預估目標價為247.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.81(6.81)8.266.454.24
最低值4.8(4.8)-0.63-1.32-1.4
平均值5.46(5.42)3.983.351.32
中位數5.42(5.2)3.543.561.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.80億82.72億76.44億63.97億
最低值50.98億37.36億31.89億29.68億
平均值55.21億57.54億55.81億47.65億
中位數55.06億56.92億57.53億49.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.150.5414.26-11.810.40
營業收入5.34億12.77億78.39億31.94億31.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCOIN

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