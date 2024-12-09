山林水：百億元水資源工程布局穩健 推升長期成長動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 18:23

‌



山林水 (8473-TW) 今 (9) 日召開法人說明會，在山林水六大核心業務橫跨再生水、海水淡化、生質能源、廢棄物處理、都市及工業務水下水道系統、操作維護營運等，2024 年前三季營收 22.13 億元，受惠於營運結構改善，稅後純益 1.6 億元，每股純益 0.94 元。

山林水總經理吳人傑指出，隨著既有長期穩定獲利工程的持續推進，虧損工程逐步降低，山林水連續兩年保持獲利回穩並恢復正成長趨勢。二林園區水資源中心一期工程預計於 2025 年第一季完工，屆時將依照完工比例逐步認列營收，虧損工程也有望於明年全數實現營收，為 2025 年的成長動能奠定基礎。

‌



此外，山林山手握多項高達百億元的重大工程案件，包括高雄楠梓再生水廠、新竹科學園區污水處理廠及其他大型水資源處理項目，這些工程將於未來 2-5 年內陸續完工，工程量能充足，為未來營運增長提供持續動能，進一步鞏固市占率並鞏固領先地位。

山林水近年來積極深耕水資源處理市場，目前旗下已有 19 座污水處理廠，市場占有率高達 25%。透過 BOT 與 BTO 特許經營模式，公司穩步累積長期穩定收益，並持續推動大型專案落地，增強自身競爭力。山林水高雄楠梓污水處理廠預計明年陸續完工並投入運行，將大幅提升公司污水處理能力。同時，中科污水處理廠新增 MBR（膜生物反應器）系統，並啟動擴二污水處理廠建設，處理水量將從目前的 7.7 萬噸 / 日增加至 13 萬噸 / 日。

而在高階水處理方面，永康水資再生水工程已提早完成二期工業供水，工業用水日供水量新增 1.55 萬噸，對於營收穩定性將帶來助益。此外，台中福田再生水廠正加速興建，預計於 2026 年正式營運，屆時每日最高供水量將達 5.8 萬噸。高雄楠梓再生水廠則分三期進行建設，其中第一期工程將於 2028 年完工，第二、三期則分別於 2029 年與 2030 年啟用，最終供水量將達 7 萬噸 / 日。

山林水不僅有完整水資源再利用完整操作能力，更能精準掌握未來用水需求，近年來持續投入海淡廠業務，目前共有馬公海水淡化廠、七美海水淡化廠工程案，目前馬公廠提供每日 6000 噸民生用水，預計 2025 年七美海淡廠啟用後，也將能提供每日 900 噸民生用水。