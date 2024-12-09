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鉅亨速報

營收速報 - 宏璟(2527)11月營收1.65億元年增率高達438.2％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 19:15


宏璟(2527-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.65億元，年增率438.2%，月增率-96.98%。

今年1-11月累計營收為72.09億元，累計年增率227.96%。

最新價為39.1元，近5日股價上漲1.16%，相關建材營造下跌-0.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-85 張
  • 外資買賣超：-112 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.65億 438% -97%
24/10 54.67億 16423% 3499%
24/9 1.52億 458% -58%
24/8 3.61億 -79% 104%
24/7 1.77億 82% -11%
24/6 1.98億 375% 145%

宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收宏璟

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