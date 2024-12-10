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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月10日台股大型公司11月營收一覽（新增66家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月10日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計133家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
神達-電腦及週邊設備業 78.91億 201.2%
中信金-金融保險業 163.79億 101.0%
陽明-航運業 174.78億 60.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 9.35億 77.4%
東聯-化學工業 19.63億 31.1%
日勝生-建材營造業 6.62億 27.7%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達133家。其中營收年增大於 25％有17家，年增小於-20％有14家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 17家
大於50億 >= 0% 58家
大於50億 < 0% 44家
大於50億 <= -20% 14家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻準-其他電子業 114.52億 223.2%
神達-電腦及週邊設備業 78.91億 201.2%
中信金-金融保險業 163.79億 101.0%
智邦-通信網路業 125.49億 83.2%
元太-光電業 30.51億 69.9%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 9.35億 77.4%
京城銀-金融保險業 9.85億 75.9%
鴻準-其他電子業 114.52億 74.3%
宏達電-通信網路業 3.27億 46.2%
達運-光電業 16.03億 35.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收11月營收其他電子業鴻準電腦及週邊設備業神達

相關行情

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神達86-1.15%
中信金39.05-0.13%
陽明839.79%
太子10.90.00%
東聯15.4-1.28%
日勝生11.49.62%
鴻準85.8-1.61%
智邦7202.13%
元太2680.75%
京城銀48.7-0.92%
宏達電43.4-2.14%
達運13.61.12%

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