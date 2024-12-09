營收速報 - 智捷(8176)11月營收7,601萬元年增率高達142.29％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:16
今年1-11月累計營收為4.87億元，累計年增率25.03%。
最新價為16.25元，近5日股價上漲8.14%，相關通信網路類指數上漲4.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-311 張
- 外資買賣超：-311 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|7,601萬
|142%
|1%
|24/10
|7,508萬
|97%
|-12%
|24/9
|8,508萬
|13%
|111%
|24/8
|4,024萬
|-18%
|23%
|24/7
|3,277萬
|6%
|-18%
|24/6
|3,975萬
|17%
|40%
智捷(8176-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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