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鉅亨速報

營收速報 - 智捷(8176)11月營收7,601萬元年增率高達142.29％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:16


智捷(8176-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7,601萬元，年增率142.29%，月增率1.23%。

今年1-11月累計營收為4.87億元，累計年增率25.03%。

最新價為16.25元，近5日股價上漲8.14%，相關通信網路類指數上漲4.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-311 張
  • 外資買賣超：-311 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 7,601萬 142% 1%
24/10 7,508萬 97% -12%
24/9 8,508萬 13% 111%
24/8 4,024萬 -18% 23%
24/7 3,277萬 6% -18%
24/6 3,975萬 17% 40%

智捷(8176-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收智捷

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