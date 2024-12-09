營收速報 - 洋基工程(6691)11月營收19.99億元年增率高達88.73％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為133.42億元，累計年增率-7.09%。
最新價為368.5元，近5日股價上漲6.69%，相關其他電子上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+850 張
- 外資買賣超：+734 張
- 投信買賣超：+48 張
- 自營商買賣超：+68 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|19.99億
|89%
|44%
|24/10
|13.90億
|38%
|-11%
|24/9
|15.64億
|12%
|41%
|24/8
|11.10億
|-12%
|1%
|24/7
|10.94億
|-29%
|-5%
|24/6
|11.55億
|-27%
|-12%
洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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