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營收速報 - 洋基工程(6691)11月營收19.99億元年增率高達88.73％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


洋基工程(6691-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣19.99億元，年增率88.73%，月增率43.81%。

今年1-11月累計營收為133.42億元，累計年增率-7.09%。

最新價為368.5元，近5日股價上漲6.69%，相關其他電子上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+850 張
  • 外資買賣超：+734 張
  • 投信買賣超：+48 張
  • 自營商買賣超：+68 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 19.99億 89% 44%
24/10 13.90億 38% -11%
24/9 15.64億 12% 41%
24/8 11.10億 -12% 1%
24/7 10.94億 -29% -5%
24/6 11.55億 -27% -12%

洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收洋基工程

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