營收速報 - 新漢(8234)11月營收5.66億元年增率高達31.07％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:16
今年1-11月累計營收為48.91億元，累計年增率-7.79%。
最新價為52.3元，近5日股價上漲0.97%，相關電腦及週設類指數上漲4.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+308 張
- 外資買賣超：+310 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|5.66億
|31%
|14%
|24/10
|4.97億
|43%
|4%
|24/9
|4.76億
|-12%
|-5%
|24/8
|5.03億
|17%
|-4%
|24/7
|5.22億
|22%
|30%
|24/6
|4.01億
|-16%
|-12%
新漢(8234-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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