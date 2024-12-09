search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 新漢(8234)11月營收5.66億元年增率高達31.07％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:16


新漢(8234-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5.66億元，年增率31.07%，月增率13.84%。

今年1-11月累計營收為48.91億元，累計年增率-7.79%。

最新價為52.3元，近5日股價上漲0.97%，相關電腦及週設類指數上漲4.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+308 張
  • 外資買賣超：+310 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 5.66億 31% 14%
24/10 4.97億 43% 4%
24/9 4.76億 -12% -5%
24/8 5.03億 17% -4%
24/7 5.22億 22% 30%
24/6 4.01億 -16% -12%

新漢(8234-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收新漢

相關行情

台股首頁我要存股
新漢52.30.58%
美元/台幣32.470.19%

延伸閱讀


Empty