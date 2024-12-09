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台積電供應鏈志聖11月營收5.31億元創25個月新高 年增28%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 19:27

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志聖董事長梁茂生。(鉅亨網記者張欽發攝)

在台灣半導體的先進封裝製程的需求持續增之下，也將持續帶動相關設備廠業績走強，設備廠志聖 (2467-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，志聖 2024 年 11 月營收 5.31 億元，創 25 個月來新高，月增 42.84%，年增 28.69%。1-11 月營收 43.85 億元，年增 33.53%。

而牧德科技 (3563-TW)2024 年 11 月營收 2.09 億元，月增 3.84%，年增 1.83 倍，也寫 36 個月來新高，2024 年前 11 月營收 13.19 億元，年減 21.94%，牧德指出，展望第四季與 2025 第㇐季，訂單能見度較為明朗，產品組合毛利較佳，半導體設備出貨比例也同時增長。


此外，設備廠鏵友益 (6877-TW) 及聯策科技 (6658-TW)11 月營收聯手改寫歷史新高。

志聖是台積電 (2330-TW) 的供應鏈之一，並且早已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，志聖第三季營收 10.92 億元，季減 21.92%，年增 16.44%，主要是因裝機驗收時程影響。

法人預期，志聖第四季營收有望季增雙位數百分比，2024 年下半年估持平上半年，全年營收、獲利雙位數成長可期。

志聖 2024 年 1-9 月財報稅後純益爲 5.24 億元，較去年同期增加 39.27%，每股純益 3.5 元。

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