台積電供應鏈志聖11月營收5.31億元創25個月新高 年增28%

在台灣半導體的先進封裝製程的需求持續增之下，也將持續帶動相關設備廠業績走強，設備廠志聖 (2467-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，志聖 2024 年 11 月營收 5.31 億元，創 25 個月來新高，月增 42.84%，年增 28.69%。1-11 月營收 43.85 億元，年增 33.53%。