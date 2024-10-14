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志聖自結前三季稅後純益5.24億元年增近4成 EPS達3.5元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 16:57

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志聖總經理梁又文。(鉅亨網記者張欽發攝)

半導體的先進封裝製程的需求持續漲之中，也將持續帶動相關設備廠業績走強，設備廠志聖 (2467-TW) 今 (14) 日公布最新獲利獲，志聖 2024 年 1-9 月自結稅後純益爲 5.24 億元，較去年同期增加 39.27%，每股純益 3.5 元。

志聖 2024 年第三季營收爲 10.54 億元，季減 21.92%，年增 16.44%，單季稅後純益自結爲 1.65 億元，季減 11.84%，年減約 2.4%，2024 年 1-9 月營收 34.83 億元，年增 33.94%，2024 年 1-9 月自結稅後純益爲 5.24 億元，較去年同期增加 39.27%，每股 純益 3.5 元。


志聖是台積電 (2330-TW) 的供應鏈之一，並且早已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，志聖自結 2024 年第第三季營收 10.92 億元，季減 21.92%，年增 16.44%，主要是因裝機驗收時程影響。法人預期，志聖第四季營收有望季增雙位數百分比，2024 年下半年估持平上半年，全年營收、獲利雙位數成長可期。

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