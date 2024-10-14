志聖自結前三季稅後純益5.24億元年增近4成 EPS達3.5元

半導體的先進封裝製程的需求持續漲之中，也將持續帶動相關設備廠業績走強，設備廠志聖 (2467-TW) 今 (14) 日公布最新獲利獲，志聖 2024 年 1-9 月自結稅後純益爲 5.24 億元，較去年同期增加 39.27%，每股純益 3.5 元。