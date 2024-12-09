【新台股龍捲風】追航運還是買電子？雙12特規版專案來囉！

鉅亨研報 2024-12-09 17:12

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台股小幅震盪收漲 79.98 點，加權日 KD 黃金交叉並站上 80 軸，上周五預告本周要看週 KD 的角度，行情持續上攻，週 KD 有望翻成黃金交叉，波段行情即將再現，航運三雄的陽明 (2609-TW) 開高出量持續走強，操作都不用猜，先要有週 KD 幫忙，還要看美股的道瓊，道瓊日 KD 死亡交叉，表示在美股的傳產與金融偏弱，資金的部分不用特別追航運股，我們持續專注在電子股，台股為淺碟型市場，那斯達克與費半持續上攻，且日 KD 皆黃金交叉，輝達瞄準東南亞主權 AI，投資印尼與泰國，將再度推升台灣 AI 供應鏈，接下來可以留意與東南亞有關的 AI 題材，本週大事非常重要，美國週三公布 CPI、週四公布 PPI，以及博通將在周五公布財報，上週五股價已經先漲了，是不是有仙人指路？從美股到台股，想了解第一手訊息，每天收看 https://youtu.be/MfmigsW9QJM

CPO 持續照亮台股，透過邁威爾 (Marvell) 的財報，鎖定 CPO，我們從華星光 (4979-TW) 破底穿 (從 140 到 200)，再到訊芯(6451-TW)，今天亮燈漲停(從 220 到 271)，AI 推升矽光子 CPO 成為新主流，掌握博通等美系大客戶，光收發模組規格提升到 800G、1.6T，急需擴充產能，近期向越南政府申請 8,000 萬美元的投資許可，將在越南蓋第四座廠區，並於 11 月董事會決議發行第二次無擔保轉換公司債，總面額上限 25 億元，訊芯在上週周三(12 月 4 日) 第一次直播就跟投資朋友提醒，同族群的光聖 (6442-TW) 也強攻漲停，創收盤新高價，公佈自結累計今年前 10 月 EPS 9.83 元，已賺接近 1 個股本，展望未來，光聖訂單可見度已來到 2025Q1，菲律賓工廠也將於明年投產，持續為營運升溫。

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直播沒跟到的投資朋友有福了！指數反彈又快又急，轉眼間大漲 1300 點，別擔心，行情還沒結束，而且徐老師特別跟公司爭取了【雙 12 特規版專案】：https://forms.gle/PyCGte24qAoyuLTQA

表格一出 飆股就來！資服概念股今天續強，叡揚 (6752-TW)、零壹 (3029-TW)、精誠 (6214-TW)EPS 獲利表現不錯的個股可以留意，美股的軟體相關概念股 SoundHound 今年股價飆漲 575%，市場看好其 AI 語音識別軟體的需求，公司透露其 AI 餐廳解決方案已在全球一萬多個地點投入使用，而且輝達不僅是股東，也是合作夥伴，SoundHound 今年稍早宣布一款車用語音助理，使用的大型語言模型就是使用輝達的 Nvidia DRIVE 技術運作，盤前有美股最新消息，盤中掌握即時訊息，一定要加入徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

IP 矽智財族群近期多檔個股表現亮眼，不僅是邁威爾被 ASIC 營收帶動，AWS 也展示新一代自研 AI 晶片 Trainium 3，預計 2025 年年底推出，該晶片由世芯 (3661-TW) 負責操刀，世芯 (3661-TW) 股價突破近期平台整理區，古姓最活又有集團作帳題材的神盾提團當然不可忽略，早在 12 月 2 日就跟投資朋友分享神盾集團的芯鼎 (6695-TW)，聚焦車用、ASIC 設計服務，並率先踏入車規、軍規級應用，提前為機器人發展布局，安國(8054-TW) 亮燈漲停，今年第三季向 ARM 取得軟體、IP 授權，安國與安謀策略聯盟後，成功奪得數個客戶 3、4 及 7 奈米等 CoWoS 先進封裝委託設計案，明年有望開始貢獻營收，11 月營收 2.84 億元、月增 79.1%、年增 51.3%，攀上 11 個月來高點，各大 CSP 重金部署推論市場，此領域將大量採用輝達晶片，至於學習 / 訓練領域逐步改採 ASIC 晶片模式，成為非高速運算專長的晶片廠搶攻的新商機，神盾 (6462-TW) 今天帶量上攻，現階段遇到季線有壓，每年 Q4 到隔年 Q1 都是作夢行情，操作要特別關注徐老師。

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