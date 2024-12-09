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鉅亨速報

營收速報 - 陽明(2609)11月營收174.78億元年增率高達60.07％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


陽明(2609-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣174.78億元，年增率60.07%，月增率-7.98%。

今年1-11月累計營收為2,057.01億元，累計年增率58.08%。

最新價為83元，近5日股價上漲11.71%，相關航 運 業上漲3.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+84528 張
  • 外資買賣超：+80290 張
  • 投信買賣超：-3638 張
  • 自營商買賣超：+7876 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 174.78億 60% -8%
24/10 189.93億 68% -12%
24/9 216.20億 77% -16%
24/8 257.60億 111% 1%
24/7 254.58億 122% 23%
24/6 207.20億 67% 22%

陽明(2609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收陽明

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