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鉅亨速報

營收速報 - 菱光(8249)11月營收4.63億元年增率高達170.13％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15


菱光(8249-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.63億元，年增率170.13%，月增率10.94%。

今年1-11月累計營收為38.84億元，累計年增率35.36%。

最新價為50.4元，近5日股價下跌-4.55%，相關零組件業上漲2.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1148 張
  • 外資買賣超：-1132 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 4.63億 170% 11%
24/10 4.17億 164% 11%
24/9 3.77億 49% -21%
24/8 4.79億 119% 8%
24/7 4.45億 69% 28%
24/6 3.47億 21% -3%

菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收菱光

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