營收速報 - 菱光(8249)11月營收4.63億元年增率高達170.13％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15
今年1-11月累計營收為38.84億元，累計年增率35.36%。
最新價為50.4元，近5日股價下跌-4.55%，相關零組件業上漲2.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1148 張
- 外資買賣超：-1132 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.63億
|170%
|11%
|24/10
|4.17億
|164%
|11%
|24/9
|3.77億
|49%
|-21%
|24/8
|4.79億
|119%
|8%
|24/7
|4.45億
|69%
|28%
|24/6
|3.47億
|21%
|-3%
菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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