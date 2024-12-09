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鉅亨速報

營收速報 - 昇貿(3305)11月營收7.78億元年增率高達52.31％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 16:15


昇貿(3305-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7.78億元，年增率52.31%，月增率10.25%。

今年1-11月累計營收為73.34億元，累計年增率30.29%。

最新價為65.8元，近5日股價上漲3.62%，相關其他電子上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+236 張
  • 外資買賣超：+89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+147 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 7.78億 52% 10%
24/10 7.05億 51% -8%
24/9 7.64億 40% -2%
24/8 7.76億 43% 3%
24/7 7.51億 43% 6%
24/6 7.09億 32% -1%

昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收昇貿

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