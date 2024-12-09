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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.78元，預估目標價為99元

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.61元上修至9.78元，其中最高估值10.76元，最低估值8.53元，預估目標價為99元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.76(10.76)9.999.29
最低值8.53(8.53)7.657.37
平均值9.71(9.68)8.558.45
中位數9.78(9.61)8.68.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值311,609,000345,197,000325,683,510
最低值244,853,000234,702,000264,762,130
平均值278,600,610291,498,770285,850,000
中位數280,656,050287,581,210276,477,180

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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