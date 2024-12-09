鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.78元，預估目標價為99元
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.61元上修至9.78元，其中最高估值10.76元，最低估值8.53元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.76(10.76)
|9.99
|9.29
|最低值
|8.53(8.53)
|7.65
|7.37
|平均值
|9.71(9.68)
|8.55
|8.45
|中位數
|9.78(9.61)
|8.6
|8.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|311,609,000
|345,197,000
|325,683,510
|最低值
|244,853,000
|234,702,000
|264,762,130
|平均值
|278,600,610
|291,498,770
|285,850,000
|中位數
|280,656,050
|287,581,210
|276,477,180
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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