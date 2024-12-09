營收速報 - 晶彩科(3535)11月營收6,467萬元年增率高達2180.22％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 16:15
晶彩科(3535-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣6,467萬元，年增率2180.22%，月增率3826.35%。
今年1-11月累計營收為6.60億元，累計年增率56.45%。
最新價為50.3元，近5日股價下跌-0.97%，相關光 電 業上漲2.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+45 張
- 外資買賣超：+45 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|6,467萬
|2180%
|3826%
|24/10
|165萬
|-80%
|-21%
|24/9
|208萬
|-94%
|-95%
|24/8
|3,944萬
|-23%
|-50%
|24/7
|7,915萬
|-23%
|-70%
|24/6
|2.61億
|1673%
|113%
晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD檢測機台。設備零組件及電子配件。維修收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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