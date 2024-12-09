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營收速報 - 晶彩科(3535)11月營收6,467萬元年增率高達2180.22％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 16:15


晶彩科(3535-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣6,467萬元，年增率2180.22%，月增率3826.35%。

今年1-11月累計營收為6.60億元，累計年增率56.45%。

最新價為50.3元，近5日股價下跌-0.97%，相關光 電 業上漲2.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+45 張
  • 外資買賣超：+45 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 6,467萬 2180% 3826%
24/10 165萬 -80% -21%
24/9 208萬 -94% -95%
24/8 3,944萬 -23% -50%
24/7 7,915萬 -23% -70%
24/6 2.61億 1673% 113%

晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD檢測機台。設備零組件及電子配件。維修收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收晶彩科

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