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鉅亨速報

營收速報 - 達邁(3645)11月營收1.82億元年增率高達84.41％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


達邁(3645-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.82億元，年增率84.41%，月增率0.77%。

今年1-11月累計營收為20.36億元，累計年增率40.68%。

最新價為43.2元，近5日股價上漲3.32%，相關零組件業上漲4.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+14 張
  • 外資買賣超：+13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.82億 84% 1%
24/10 1.80億 66% -6%
24/9 1.93億 17% -7%
24/8 2.07億 17% -5%
24/7 2.19億 33% 2%
24/6 2.14億 37% 12%

達邁(3645-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收達邁

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