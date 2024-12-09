營收速報 - 達邁(3645)11月營收1.82億元年增率高達84.41％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為20.36億元，累計年增率40.68%。
最新價為43.2元，近5日股價上漲3.32%，相關零組件業上漲4.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14 張
- 外資買賣超：+13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.82億
|84%
|1%
|24/10
|1.80億
|66%
|-6%
|24/9
|1.93億
|17%
|-7%
|24/8
|2.07億
|17%
|-5%
|24/7
|2.19億
|33%
|2%
|24/6
|2.14億
|37%
|12%
達邁(3645-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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