營收速報 - 神達(3706)11月營收78.91億元年增率高達201.24％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 14:15
今年1-11月累計營收為529.51億元，累計年增率59.66%。
最新價為86元，近5日股價上漲3.57%，相關電腦週邊上漲4.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10140 張
- 外資買賣超：-18516 張
- 投信買賣超：+1161 張
- 自營商買賣超：+7215 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|78.91億
|201%
|10%
|24/10
|71.48億
|150%
|36%
|24/9
|52.65億
|33%
|4%
|24/8
|50.77億
|70%
|6%
|24/7
|48.08億
|70%
|9%
|24/6
|44.23億
|58%
|5%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 中信金(2891)11月營收163.79億元年增率高達100.97％
- 幸福企業再+1 滙豐銀明年起7天家庭照顧假改給全薪
- 營收速報 - 富喬(1815)11月營收4.27億元年增率高達80.18％
- 營收速報 - 富華新(3056)11月營收47.87億元年增率高達59769.73％
上一篇
下一篇