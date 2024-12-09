search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 神達(3706)11月營收78.91億元年增率高達201.24％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 14:15


神達(3706-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣78.91億元，年增率201.24%，月增率10.4%。

今年1-11月累計營收為529.51億元，累計年增率59.66%。

最新價為86元，近5日股價上漲3.57%，相關電腦週邊上漲4.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10140 張
  • 外資買賣超：-18516 張
  • 投信買賣超：+1161 張
  • 自營商買賣超：+7215 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 78.91億 201% 10%
24/10 71.48億 150% 36%
24/9 52.65億 33% 4%
24/8 50.77億 70% 6%
24/7 48.08億 70% 9%
24/6 44.23億 58% 5%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收神達

相關行情

台股首頁我要存股
神達86-1.15%
美元/台幣32.4850.24%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
神達

77.27%

勝率

#偏強減碼股

偏強
神達

80.95%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
神達

80.95%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
神達

80.95%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
神達

77.27%

勝率

延伸閱讀


Empty