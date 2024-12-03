仁寶參與英特爾Data Center&AI 亮相最新伺服器產品

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-03 19:01

‌



仁寶 (2324-TW) 今 (3) 日指出，參與英特爾 (INTC-US)Data Center&AI，展示最新伺服器產品，包括 SR230-2 和 SD230-8，可滿足數據中心需求，提供卓越效能、可擴展性及可維護性，為高效能運算(HPC) 及 AI 工作負載提供強而有力的支持。

仁寶表示，AI 應用與日俱增，使用 GPU 訓練大型語言模型 (LLM) 時，可擴展性及大量能耗成為一大瓶頸。相比之下，CPU 以其高效能與能效，成為較小語言模型 (SMLs) 及數據準備、數據傳輸至 GPU 進行並行處理，

‌



仁寶的 SR230-2 和 SD230-8 搭載英特爾 Xeon 6 處理器，擁有高效能核心 (E-cores) 和性能核心 (P-cores) 的雙重架構設計。E-cores 提供卓越的每瓦性能，P-cores 則針對 AI 及 HPC 等工作負載提供極致性能。

SR230-2 配備最多 128 顆處理器核心，提供最多 5 倍的 AI 推理性能，且搭載高渦輪頻率，加速模型訓練的時間，且透過最高 504MB 的 L3 快取，以確保低延遲並能快速存取資料庫。

SD230-8 則可提供最多 2 倍的 HPC 性能，並採用 MRDIMM 技術，推升 AI 推理性能最多達 5.5 倍。此外，還搭載英特爾先進矩陣擴展技術 (AMX)，可提升深度學習、訓練及推理性能，其中，在自然語言處理 (NLP)、推件系統與圖像識別等應用中表現出色。