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鉅亨速報

營收速報 - 精確(3162)11月營收5.99億元年增率高達56.87％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 15:15


精確(3162-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5.99億元，年增率56.87%，月增率16.42%。

今年1-11月累計營收為40.61億元，累計年增率27.84%。

最新價為42.2元，近5日股價上漲1.34%，相關電機機械股價指數上漲1.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+176 張
  • 外資買賣超：+175 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 5.99億 57% 16%
24/10 5.14億 64% -3%
24/9 5.31億 96% 30%
24/8 4.10億 46% 12%
24/7 3.65億 47% 3%
24/6 3.56億 43% 12%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收精確

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