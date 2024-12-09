營收速報 - 精確(3162)11月營收5.99億元年增率高達56.87％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 15:15
今年1-11月累計營收為40.61億元，累計年增率27.84%。
最新價為42.2元，近5日股價上漲1.34%，相關電機機械股價指數上漲1.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+176 張
- 外資買賣超：+175 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|5.99億
|57%
|16%
|24/10
|5.14億
|64%
|-3%
|24/9
|5.31億
|96%
|30%
|24/8
|4.10億
|46%
|12%
|24/7
|3.65億
|47%
|3%
|24/6
|3.56億
|43%
|12%
精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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