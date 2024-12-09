營收速報 - 晟銘電(3013)11月營收8.45億元年增率高達31.28％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 17:15
今年1-11月累計營收為83.47億元，累計年增率39.64%。
最新價為141元，近5日股價下跌-1.37%，相關電腦週邊上漲4.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2095 張
- 外資買賣超：-1678 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：-412 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|8.45億
|31%
|9%
|24/10
|7.74億
|14%
|-6%
|24/9
|8.26億
|23%
|3%
|24/8
|8.00億
|45%
|-23%
|24/7
|10.37億
|89%
|14%
|24/6
|9.13億
|97%
|5%
晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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