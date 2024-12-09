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鉅亨速報

營收速報 - 晟銘電(3013)11月營收8.45億元年增率高達31.28％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 17:15


晟銘電(3013-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣8.45億元，年增率31.28%，月增率9.19%。

今年1-11月累計營收為83.47億元，累計年增率39.64%。

最新價為141元，近5日股價下跌-1.37%，相關電腦週邊上漲4.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2095 張
  • 外資買賣超：-1678 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：-412 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 8.45億 31% 9%
24/10 7.74億 14% -6%
24/9 8.26億 23% 3%
24/8 8.00億 45% -23%
24/7 10.37億 89% 14%
24/6 9.13億 97% 5%

晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收晟銘電

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