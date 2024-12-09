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營收速報 - 富華新(3056)11月營收47.87億元年增率高達59769.73％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 14:15


富華新(3056-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣47.87億元，年增率59769.73%，月增率7.64%。

今年1-11月累計營收為94.70億元，累計年增率527.06%。

最新價為35.65元，近5日股價上漲3.2%，相關建材營造上漲0.48%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1355 張
  • 外資買賣超：+1242 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+113 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 47.87億 59770% 8%
24/10 44.47億 45670% 9548%
24/9 4,609萬 59% -19%
24/8 5,684萬 -85% 151%
24/7 2,262萬 -91% -26%
24/6 3,076萬 -95% 53%

富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收富華新

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