營收速報 - 富華新(3056)11月營收47.87億元年增率高達59769.73％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 14:15
富華新(3056-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣47.87億元，年增率59769.73%，月增率7.64%。
今年1-11月累計營收為94.70億元，累計年增率527.06%。
最新價為35.65元，近5日股價上漲3.2%，相關建材營造上漲0.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1355 張
- 外資買賣超：+1242 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+113 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|47.87億
|59770%
|8%
|24/10
|44.47億
|45670%
|9548%
|24/9
|4,609萬
|59%
|-19%
|24/8
|5,684萬
|-85%
|151%
|24/7
|2,262萬
|-91%
|-26%
|24/6
|3,076萬
|-95%
|53%
富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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