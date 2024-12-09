營收速報 - 零壹(3029)11月營收17.77億元年增率高達64.86％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 15:15
今年1-11月累計營收為167.58億元，累計年增率29.43%。
最新價為152元，近5日股價上漲27.07%，相關資訊服務上漲16.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2573 張
- 外資買賣超：+2698 張
- 投信買賣超：-440 張
- 自營商買賣超：+315 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|17.77億
|65%
|5%
|24/10
|16.95億
|43%
|-6%
|24/9
|17.95億
|36%
|5%
|24/8
|17.10億
|21%
|18%
|24/7
|14.47億
|37%
|-9%
|24/6
|15.94億
|49%
|-2%
零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 富華新(3056)11月營收47.87億元年增率高達59769.73％
- 營收速報 - 神達(3706)11月營收78.91億元年增率高達201.24％
- 營收速報 - 士開(5324)11月營收6.21億元年增率高達900.52％
- 外資連六買、投信回頭補貨13億 三大法人買超28.17億元
上一篇
下一篇