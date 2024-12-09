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鉅亨速報

營收速報 - 零壹(3029)11月營收17.77億元年增率高達64.86％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 15:15


零壹(3029-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣17.77億元，年增率64.86%，月增率4.83%。

今年1-11月累計營收為167.58億元，累計年增率29.43%。

最新價為152元，近5日股價上漲27.07%，相關資訊服務上漲16.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2573 張
  • 外資買賣超：+2698 張
  • 投信買賣超：-440 張
  • 自營商買賣超：+315 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 17.77億 65% 5%
24/10 16.95億 43% -6%
24/9 17.95億 36% 5%
24/8 17.10億 21% 18%
24/7 14.47億 37% -9%
24/6 15.94億 49% -2%

零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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