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營收速報 - 矽統(2363)11月營收2.02億元年增率高達1584.39％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 17:15


矽統(2363-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2.02億元，年增率1584.39%，月增率43.78%。

今年1-11月累計營收為6.40億元，累計年增率262.29%。

最新價為73.3元，近5日股價上漲4.93%，相關半導體業上漲6.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1049 張
  • 外資買賣超：+893 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+160 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 2.02億 1584% 44%
24/10 1.41億 1010% -20%
24/9 1.77億 229% 716%
24/8 2,168萬 11% 53%
24/7 1,415萬 77% -20%
24/6 1,776萬 49% 12%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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